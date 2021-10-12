Україна розраховує вирішити енергетичну кризу за допомогою Білорусі – джерело

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З 1 листопада Україна планує почати імпорт електричної енергії з Республіки Білорусь.

Про це ЕП повідомило джерело в Міністерстві енергетики.

Переріз ліній електропередач, що з'єднують обидві країни, становить 900 МВт. За даними джерела, задіяти з них планується мінімум половину.

Ці поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада, коли очікується внутрішнє зростання попиту на електроенергію. Задовольнити його за рахунок внутрішніх виробників енергії країна не здатна через провалену програму з накопичення вугілля.

За даними Міненерго, в разі політичної відмови Білорусі продавати електроенергію, Україна з високим ступенем ймовірності буде змушена почати штучне обмеження внутрішнього споживання.

Першими під категорію обмежень потраплять промислові споживачі: їм буде запропоновано добровільне скорочення обсягів споживання на 10-20%.

"Якщо добровільного скорочення не відбудеться, промисловість буде обмежена примусово", – говорить джерело.

Дмитро Рясний, ЕП