Енергоатом отримав перетин на імпорт електроенергії з Білорусі
Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.
Про це Економічній правді повідомило джерело в Укренерго.
Так, з доступних 900 МВт перетину з Білоруссю, 885 МВт придбав державний НАЕК "Енергоатом". Решту 15 МВт отримала компанія "Електрокомьюніті".
Зрештою, доступу до перетину з РФ запропоновано не було.
Нагадуємо:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.
Оператор "Укренерго" 27 жовтня проведе аукціон на міждержавні перетини, зокрема з РФ та Білоруссю, за резервною процедурою. Аукціон розпочнеться о 16:00.
Доступна пропускна потужність міждержавних перетинів на листопад 2021 року для імпорту електроенергії з Російської Федерації становить 2200 МВт, з Білорусі - 900 МВт.
Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".
26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.
Економічна правда
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