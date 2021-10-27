Енергоатом отримав перетин на імпорт електроенергії з Білорусі

Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.

Про це Економічній правді повідомило джерело в Укренерго.

Так, з доступних 900 МВт перетину з Білоруссю, 885 МВт придбав державний НАЕК "Енергоатом". Решту 15 МВт отримала компанія "Електрокомьюніті".

Зрештою, доступу до перетину з РФ запропоновано не було.

Нагадуємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Оператор "Укренерго" 27 жовтня проведе аукціон на міждержавні перетини, зокрема з РФ та Білоруссю, за резервною процедурою. Аукціон розпочнеться о 16:00.

Доступна пропускна потужність міждержавних перетинів на листопад 2021 року для імпорту електроенергії з Російської Федерації становить 2200 МВт, з Білорусі - 900 МВт.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

Економічна правда