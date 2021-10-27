Пекін вимагає від засновника Evergrande погасити борги компанії із власних статків

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Китайська влада наполягає, щоб мільярдер Хуей Ка Ян - засновник Evergrande, використовував свої особисті статки для пом'якшення боргової кризи China Evergrande Group (компанія має зобов'язання на 300 млрд дол).

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, відповідна директива засновнику Evergrande надійшла після того, як забудовник пропустив 23 вересня дедлайна для виплати купона за доларовими облігаціями.

Зазначається, що місцеві органи влади по всьому Китаю стежать за банківськими рахунками Evergrande, щоб гарантувати, що готівка компанії використовується для завершення незавершених житлових проєктів, а не спрямовується на оплату кредиторам.

"Вимога, щоб Хуей використовував свої власні статки, щоб сплатити борг Evergrande, додає ознаки того, що Пекін не хоче рятувати компанію за держрахунок, навіть попри те, що криза компанії поширюється на інших забудовників і погіршує настрої на ринку нерухомості", - йдеться у повідомленні.

При цьому, неясно, чи є статки засновника Evergrande досить великим, щоб суттєво скоротити зобов’язання Evergrande.

Наразі доларові облігації девелопера торгуються з великими дисконтами до номінальної вартості.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, власний капітал засновника Evergrande Хуея становить близько 7,8 млрд дол, проте складно сказати, наскільки це справедлива оцінка.

Більшість відомих статків Хуея пов’язана з його контрольним пакетом акцій в Evergrande та грошовими дивідендами, які він отримав від компанії з моменту її лістингу в Гонконгу в 2009 році.

Агентство додає, що ці дії влади підтверджують спільну політику, яку просуває китайський лідер Сі Цзіньпін - боротьба з мільярдерами та скорочення нерівності у суспільстві.

Нагадаємо:

Китайська девелоперська компанія China Evergrande Group заявила про відновлення робіт на більш ніж 10 об'єктах.

Китайський забудовник China Evergrande Group сплатив відсотки за облігаціями у доларах США - за кілька днів до кінцевого терміну, після якого міг бути оголошений формальний дефолт.

Напередодні китайська компанія Evergrande домовилася про відтермінування виплат за бондами у 260 млн доларів.

Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продати контрольний пакет акцій свого підрозділу. Проте 20 жовтня стало відомо, що угода зірвалась.

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

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Економічна правда