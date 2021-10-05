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Криза нерухомості в Китаї набирає обертів: ще дві компанії мають проблеми з виплатою за облігаціями

Вівторок, 5 жовтня 2021, 16:40
 
Unsplash

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн ​​дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

Про це пише ВВС.

Видання нагадує, що у понеділок торгівля акціями Evergrande була призупинена напередодні "оголошення, що містить внутрішню інформацію про велику угоду".

Повідомлялось, що компанія планує продати велику частку в одному зі своїх підрозділів.

Тим часом ще дві китайські фірми з нерухомості зіткнулися з фінансовими проблемами через відсутність виплат за боргами. 

Зокрема, у вівторок агентство Fitch Ratings понизило рейтинг компанії Sinic Holdings (4 млрд дол виручки) - після того, як та заявила, що пропустила процентні виплати та на тлі невизначеності щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн доларів, які мають бути сплачені пізніше цього місяця.

Також повідомляється про проблеми у компанії-забудовника елітних квартир Fantasia Holdings (3 млрд дол річної виручки), яка у понеділок оголосила, що не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн ​​доларів. Це призвело до зниження ринкової вартості облігацій у доларах, деномінованих у Китаї, майже на 50%.

За даними китайських ЗМІ, гонконгська компанія з нерухомості Hopson Development збирається придбати 51% акцій Evergrande Real Estate приблизно за 5 млрд доларів.

"Потенційна угода дасть забудовнику-боржнику таку необхідну грошову інвестицію, коли той намагатиметься зібрати кошти для здійснення платежів клієнтам, інвесторам та постачальникам", - пише видання.

Про проблеми у Fantasia Holdings пише і WSJ.

"Повідомлення про пропущений платіж здивувало деяких учасників ринку. Лише днями раніше представник Fantasia повідомив інвесторам, що компанія здійснить платіж", - пише газета.

WSJ додає, що Fitch Ratings знизила рейтинг Fantasia до ССС-, що відображає надзвичайно високий ризик дефолту.

Рейтингова компанія заявила, що Fantasia нещодавно пропустила черговий платіж за облігаціями - про що раніше Fitch не знала - і заявила, що інцидент "ставить під сумнів прозорість фінансової інформації компанії".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande може продати контрольний пакет акцій свого підрозділу.

Читайте також: Китайський гігант нерухомості Evergrande на межі дефолту і тягне за собою інших. Чи варто готуватися до світової кризи?

Економічна правда

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Китай нерухомість фінанси акції дефолт

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