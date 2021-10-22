Evergrande виплатила 85 млн доларів боргів, відтермінувавши можливий дефолт. Попереду нові платежі

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Китайський забудовник China Evergrande Group сплатив відсотки за облігаціями у доларах США - за кілька днів до кінцевого терміну, після якого міг бути оголошений формальний дефолт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням.

За словами джерела агентства, Evergrande у четвер перерахувала 83,5 млн дол США на рахунок довірчого керуючого в Citibank.

Зазначається, що це дозволило виплатити відсотки усім власникам облігацій до закінчення пільгового періоду платежів 23 жовтня.

"Новини про переказ коштів, найімовірніше, принесуть полегшення інвесторам та регуляторним органам, які були стурбовані впливом ймовірного дефолту на світові фінансові ринки", - пише Reuters.

"Тим не менш, китайському забудовнику, який має зобов'язання на 300 млрд дол, потрібно буде здійснити платежі за низкою інших облігацій, при цьому наступний термін, щоб уникнути дефолту - 29 жовтня, і поки невідомо, чи зможе він здійснити виплату", - додає видання.

"Я вважаю, що компанія планує виплатити купони за офшорними облігаціями до 29-го числа. Немає сенсу сплачувати цей, якщо ви повністю не плануєте розрахуватися.

Але, зважаючи на проблеми з грошовими потоками, про які повідомила сама компанія, незрозуміло, як довго вона зможе це робити", - каже аналітик Тревіс Ланді з Quiddity Advisors у Гонконзі.

Evergrande не відповіла на запит Reuters про коментар. Citibank також відмовився від коментарів.

Нагадаємо:

Напередодні китайська компанія Evergrande домовилася про відтермінування виплат за бондами у 260 млн доларів.

Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande може продатиконтрольний пакет акцій свого підрозділу.

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

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Економічна правда