Китайська Evergrande заявила про відновлення робіт на десятці об'єктів

getty images

Китайська девелоперська компанія China Evergrande Group заявила про відновлення робіт на більш ніж 10 об'єктах.

Про це пише Reuters.

"У неділю компанія заявила, що відновила роботу над кількома проєктами у Дунгуані, Шеньчжені та інших містах - та опублікувала фотографії працівників із зазначеними даними на підтвердження цього", - повідомляє агентство.

Зазначається, що компанія оголосила про відновлення робіт над об'єктами після того, як наприкінці минулого тижня їй вдалося уникнути дефолту за допомогою виплати купона за облігаціями в останній момент.

У пості в своєму акаунті WeChat Evergrande повідомила, що деякі проєкти перейшли на стадію внутрішнього оздоблення, а на інших будівлях нещодавно завершили будівництво.

Китайський забудовник, борги якого перевищують 300 млрд дол, заявив, що його зусилля щодо забезпечення будівництва зміцнять довіру ринку.

При цьому,Evergrande не розкриває, за скількома зі своїх 1300 проєктів у сфері нерухомості в Китаї їй довелося призупинити роботи.

Зокрема, 31 серпня компанія заявила, що деякі проєкти були припинені через затримку платежів постачальникам і підрядникам, і що вона веде переговори про відновлення будівництва.

"Крок щодо виплати минулого тижня 83,5 млн дол відсотків за облігаціями у доларах США дозволив Evergrande ще на тиждень продовжити боротьбу з борговою кризою, яка нависла над другою за величиною економікою світу.

Забудовник також оголосив у п’ятницю про план надання майбутнього пріоритету бізнесу з електромобілями перед нерухомістю", - додає Reuters.

Нагадаємо:

Китайський забудовник China Evergrande Group сплатив відсотки за облігаціями у доларах США - за кілька днів до кінцевого терміну, після якого міг бути оголошений формальний дефолт.

Напередодні китайська компанія Evergrande домовилася про відтермінування виплат за бондами у 260 млн доларів.

Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продати контрольний пакет акцій свого підрозділу. Проте 20 жовтня стало відомо, що угода зірвалась.

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

Читайте також: Китайський гігант нерухомості Evergrande на межі дефолту і тягне за собою інших. Чи варто готуватися до світової кризи?

Економічна правда