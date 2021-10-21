Борг у 300 мільярдів доларів: Evergrande відтермінувала дефолт 

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Китайська компанія Evergrande домовилася про відтермінування виплат за бондами у 260 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Китайська будівельна компанія домовилася про продовження вже протермінованої дати виплат за бондами у 260 млн доларів перед Jumbo Fortune Enterprises. Сторони зійшлися на відтермінування на три місяці за умови збільшення застави на ним.

Видання зазначає, що очільник Evergrande погодився влити особисті кошти у проєкт, який є заставою. за цим боргом.

Водночас це не означає тримісячний спокій для Evergrande. 20 жовтня стало відомо, що компанії не вдалося продати 50,1% акцій своєї "дочки" Evergrande Property Services Group за 2,6 млрд доларів, що би допомогло впоратися з борговим навантаженням.

Та незабаром компанія зіткнеться з датою виплат за іншими бондами у 83,5 млн доларів, яку вже переносили на місяць. Невиплата за ними означатиме дефолт компанії.

Цей місяць повинен був закінчитися у жовтні, але у Evergrande стверджують, що термін виплат досі не сплив.

Компанія продовжує працювати над угодами за кредитними лініями, аби уникнути дефолту. Наразі борг Evergrande становить близько 305 млрд доларів.

Нагадуємо:

Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande може продатиконтрольний пакет акцій свого підрозділу.

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

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Економічна правда