Новини 25 жовтня: Україна отримала 600 мільйонів євро від ЄС, ДТЕК Ахметова домоглася заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Про імпорт електроенергії. Оператор "Укренерго" скасував місячний аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад 2021 року на виконання рішення суду. Позивалася "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Про макрофінанс від ЄС. Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Про пасажирські перевезення. Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами, за виключенням легкових авто, покладається на пасажирів.

Про газ Молдові. "Нафтогаз" підписав з молдовською Energocom рамкову угоду щодо постачання 700 млн кубів газу у разі необхідності.

Про тепло. Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій – 17 гривень.

Ексклюзив ЕП

Молдові підставили газове плече. Чому Україна позичає газ сусідам, коли самим може не вистачити

У рамках "аварійної допомоги" Україна позичила Молдові символічний обсяг газу, однак є сценарій, за яким "Нафтогаз" може прокачати до сусідньої країни сотні мільйонів кубометрів палива.