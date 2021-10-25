Україна за потреби продасть Молдові 700 млн кубів газу 

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НАК "Нафтогаз" підписав з молдовською Energocom рамкову угоду щодо постачання 700 млн кубів газу у разі необхідності.

Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

Так, молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу.

Угода відбулася на тлі ситуації на світових ринках та непрогнозованості постачань з боку російського "Газпрому". Зокрема – їхньої можливої повної зупинки.

На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, у даному випадкові йдеться про поставку виключно на платній основі. Наразі країна не придбала жодного кубометра.

Зазначається, що у разі необхідності буде продаватися імпортний ресурс, тобто придбаний у Європі з маржинальністю НАКу. "Про газ власного видобутку не може йти й мови", – зазначає співрозмовник в уряді.

Та останнє слово в угодах на значні суми стоїть за Кабміном, адже після схвалення рішення правлінням "Нафтогазу" його повинна підтвердити наглядова рада. До її призначення такі функції виконує акціонер НАКу, тобто уряд.

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Нагадуємо:

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу.

Економічна правда