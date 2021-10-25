"Нафтогаз" продаватиме газ державним медустановам майже по 17 гривень

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Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 жовтня, опублікованому на Урядовому порталі.

Зазначається, що уряд погодив рішення правління "Нафтогазу".

До державних закладів охорони здоров'я віднесли: казенні підприємства та/або державні установи тощо).

До закладів охорони здоров'я комунальної власності: комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо.

Кабмін погодив постачання ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ цим установам газу за примірним договором, умови якого були затверджені 12 жовтня.

За даними "Інтерфакс-Україна", зокрема, уряд дозволив НАК не вимагати від державних і комунальних медустанов відшкодування збитків за ухилення від замовлених обсягів споживання газу, а також оплати штрафних санкцій за небаланси.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні).

Підписаний за участю президента Володимира Зеленського меморандум про пільгові тарифи на газ передбачає, що ціна газу для бюджетних установ становитиме 13,66 грн за кубометр.

Економічна правда