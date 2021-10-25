Перевезення автотранспортом: штрафи за відсутність "ковідних" документів платитимуть пасажири

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Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами, за виключенням легкових авто, покладається на пасажирів.

Відповідні зміни до Постанови №1236 внесли на засіданні Кабміну 20 жовтня, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях", - пояснили у відомстві.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше 5 (без врахування дітей до 14 років).

При цьому, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

"Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів", - додали в МОЗ.

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

"Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюється на неповнолітніх", - заявили у відомстві.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадали в МОЗ.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо:

21 жовтня набули чинності нові правила пасажирських перевезень між різними областями: для поїздки треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний результат тестування на COVID-19. Їх ухвалили на урядовому засіданні 11 жовтня.

В "Укрзалізниці" у четвер не пустили перших пасажирів без потрібних документів.

Компанія "Укрпас" заявила, що в Києві та Київській області водії автобусів масово відмовляються здійснювати міжрегіональні рейси через нові правила контролю за COVID-19.

Економічна правда