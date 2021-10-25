Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі через суд

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Оператор "Укренерго" скасував місячний аукціон на листопад 2021 року на виконання рішення суду.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Відповідне рішення за позовом АТ "ДТЕК Західенерго" виніс Окружний адмінсуд м. Києва у справі №640/29395/21.

Відповідно до ухвали суду, зупинена дія Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Відтак проведення всіх видів аукціонів на аукціонній платформі технічно неможливе, зокрема – на імпорт з РФ та Білорусі.

Аукціон на листопад скасували до відновлення дії порядку або внесення змін до аукціонної платформи.

У компанії зазначили, що на момент отримання ухвали добові аукціони на 25 жовтня було проведено та учасники отримали фізичне право на передачу (ФПП). Відповідно, такі результати не скасовуються. "Однак, відповідно до ухвали суду алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний", – зауважили в Укренерго.

У компанії також додали, що про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково.

Згідно тексту рішення, суд визнав, що текст Постанови №763 Нацкомісії з тарифів має ознаки невідповідності закону. ОАСК визнав обґрунтованим доводи ДТЕК щодо "порушення його прав та інтересів, враховуючи здійснювані обмеження оператором системи передачі у частині зменшення пропускної спроможності, яку було ним розподілення для заявника".

Нагадуємо:

У п'ятницю, 22 жовтня, розпочалися аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад

Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 МВт, з Росії – 1 540 МВт.

Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу уже розпочата: на 22 жовтня призначений офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

Економічна правда