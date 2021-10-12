Новини 12 жовтня: авіаційний "безвіз", борги за "зеленим" тарифом, енергетична криза

Про "відкрите небо". Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Про енергетичну кризу. З 1 листопада Україна планує почати імпорт електричної енергії з Республіки Білорусь. Ці поставки покликані допомогти Україні вийти з енергетичної кризи, в якій країна опиниться в кінці жовтня.

Про "зелені борги". Кабмін надав "Національній енергетичній компанії "Укренерго" держгарантію на випуск облігацій до 22,8 млрд грн. Кошти підуть на погашення заборгованості за "зеленим" тарифом.

Про Doing Business. Виконавча рада МВФ за результатами перевірки дій директора-розпорядника фонду Кристаліни Георгієвої при укладанні рейтингу Doing Business висловила їй довіру та загалом не знайшла доказів її провини.

Про Дельта банк. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував нові підозри у справі виведення коштів із збанкрутілого "Дельта Банку".

Про "антиолігархічний" закон. ЄС підтримав Україну за відданість у боротьбі з впливом приватних інтересів, зокрема, ухвалення закону про олігархів.

Про ВВП. Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 4% до 3,5%.

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Зелений тариф: яка модель може бути прийнятною для всіх

Пообіцявши купувати "зелену" електроенергію за високими цінами, держава лише посприяла збільшенню мільярдних боргів перед її виробниками. Яка бізнес-модель прийнятна для всіх?

"Відкрите небо" з ЄС: що передбачає угода та як зміняться ціни на авіаквитки

До кінця 2021 року може запрацювати угода про "відкрите небо" з ЄС. Рейсів стане більше і зросте конкуренція, завдяки чому подешевшають квитки. Українські ж авіакомпанії можуть програти.