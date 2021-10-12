Скандал із рейтингом Doing Business: Рада МВФ висловила довіру Георгієвій

Кристаліна Георгієва фото: мвф

Виконавча рада МВФ за результатами перевірки дій директора-розпорядника фонду Кристаліни Георгієвої при укладанні рейтингу Doing Business висловила їй довіру та загалом не знайшла доказів її провини.

Про це повідомляється в офіційній заяві МВФ.

Зазначається, що виконавча рада провела 8 засідань щодо розслідування WilmerHale про порушення у звіті Doing Business 2018. 11 жовтня рада завершила розгляд питання.

У МВФ додали, що виконавча рада ретельно вивчила питання, провела дві обширні дискусії з представниками WilmerHale, а також із Георгієвою.

Рада також "взяла до відома", що розслідування Світового банку щодо можливих порушень співробітниками банку у справі звіту Doing Business триває.

"Виконавча рада вважає, що інформація, представлена ​​в ході розглду питання, остаточно не свідчить про те, що директор-розпорядник відіграла неналежну роль у підготовці звіту Doing Business 2018, коли вона була головою Світового банку", - наголошується у заяві.

"Вивчивши всі представлені докази, виконавча рада підтверджує свою повну впевненість у її здатності продовжувати ефективно виконувати свої обов'язки. Правління вірить у зобов'язання директора -розпорядника підтримувати найвищі стандарти управління та доброчесність у МВФ", - додали у Фонді.

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Повідомлялось, що виконавча рада МВФ проведе зустріч із директором-розпорядником Кристаліною Георгієвою, від її результатів може залежати, чи буде вона надалі очолювати фонд.

Керівництво МВФ вже збиралося в п’ятницю для розгляду цієї справи. Засідання тривало п’ять годин, після чого було ухвалено розглянути додаткові деталі.

Юристи фірми WilmerHale раніше зробили висновки, що Георгієва під час перебування на чолі Світового банку в 2017 році чинила "невиправданий тиск" на його персонал, аби змінити дані в рейтинговому звіті Doing Business щодо Китаю.

Юристи стверджували, що Георгієва вимагала підвищити рейтинг бізнес-клімату Китаю у той час, як Світовий банк шукав підтримки з боку КНР з метою значного збільшення капіталу.

Георгієва зі свого боку рішуче заперечила ці звинувачення, а її адвокат заявив, що розслідування WilmerHale супроводжувалося порушеннями. Зокрема, за словами адвоката, Георгієва не мала можливості відповісти на звинувачення.

У вересні Світовий банк оголосив, що більше не буде публікувати звіт Doing Business про стан та умови ведення бізнесу в різних країнах.

Економічна правда