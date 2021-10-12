Глава МВС анонсував нові підозри у справі "Дельта Банку"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував нові підозри у справі виведення коштів із збанкрутілого "Дельта Банку".

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора вручили підозру колишньому власнику збанкрутілого "Дельта Банку", який разом із чотирма топменеджерами цього банку тільки за цим епізодом підозрюється у розкраданні, привласненні коштів та заподіянні збитків на суму понад 1 мільярд гривень", - нагадав міністр.

За його словами, з 2008 року в Україні збанкрутувало більше сотні банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників і менеджменту банків.

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - додав Монастирський.

Нагадаємо:

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексвласнику збанкрутілого "Дельта Банку" Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці після проведення обшуків вручили 5 підозр топпасодвцям збанкрутілого "Дельта Банку" - їх підозрюють у розтраті майна і коштів банку на понад 1 млрд грн.

У березні повідомлялось, що колишній власник збанкрутілого Дельта банку Микола Лагун не зміг скасувати договір поруки за борговими зобов’язаннями перед Ощадбанком.

Раніше суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів.

Читайте також: Too big to fail по-українськи: як вкладники Дельта банку втратили мільярди гривень

Держава полюватиме на активи ексвласників збанкрутілих банків за кордоном. Кому слід боятися?

Економічна правда