Нацбанк шукає нового директора департаменту фінансової стабільності

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Нацбанк з 7 вересня 2021 року оголосив конкурсний відбір для заміщення посади директора Департаменту фінансової стабільності.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що термін подання резюме кандидатів триватиме 14 календарних днів - до 20 вересня 2021 року включно.

До сфери компетенції майбутнього керівника Департаменту фінансової стабільності, зокрема, належатиме:

моніторинг системних ризиків фінансового сектору, підготовка рекомендацій для мінімізації таких ризиків;

підготовка звіту про фінансову стабільність та інших регулярних публікацій Національного банку з тематики фінансового сектору України;

розроблення та підтримання макромоделей стрес-тестування банківського сектору;

розроблення та підтримання моделей для калібрації та оцінки ефектів застосування макропруденційних інструментів;

розроблення моделей стрес-тестування окремих банків та страхових компаній, координація процесу стрес-тестування;

участь у розробці нових регуляцій для банків та страхових компаній, кількісна оцінка ефекту нових регуляцій;

аналітична та адміністративна підтримка діяльності Ради з фінансової стабільності, Комітету з фінансової стабільності Національного банку та координація робіт з питань фінансової стабільності;

комунікація із представниками фінансового сектору, державними органами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими центральними банками з питань фінансової стабільності.

У НБУ нагадали, що Віталій Ваврищук оголосив про намір завершити роботу на посаді директора Департаменту фінансової стабільності Нацбанку і написав заяву про звільнення за власним бажанням 16 вересня 2021 року.

"Обов'язки директора Департаменту фінансової стабільності Національного банку з 17 вересня і до призначення його нового директора виконуватиме Первін Дадашова, начальник Управління макропруденційної політики та досліджень Департаменту фінансової стабільності",- додали в Нацбанку.

Департамент фінансової стабільності входить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність".

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.

Нацбанк 2 вересня оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту ліцензування, термін подання резюме кандидатів триватиме 14 календарних днів - до 15 вересня 2021 року включно.

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Економічна правда