Нацбанк шукає нового директора департаменту ліцензування

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Нацбанк 2 вересня оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту ліцензування, термін подання резюме кандидатів триватиме 14 календарних днів - до 15 вересня 2021 року включно.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку нагадали, що 1 вересня Олександр Бевз за власним бажанням завершив роботу на посаді Директора департаменту ліцензування НБУ.

До сфери компетенції майбутнього керівника цього департаменту належатиме забезпечення реалізації функцій Нацбанку у сфері реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, включно з:

погодженням статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності, здійснення узгоджувальних дій щодо керівників та власників банків, оцінку структури власності банків, ведення Державного реєстру банків;

акредитацією філій, представництв іноземних банків на території України;

видачею небанківським фінансовим установам та іншим особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, ліцензій на здійснення валютних операцій, ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями, їх зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) відповідно до законодавства України, здійснення інших ліцензійних, реєстраційних, узгоджувальних дій щодо небанківських установ та учасників ринку небанківських фінансових послуг, їх керівників, власників та структури власності;

веденням Державного реєстру фінансових установ, а у визначених нормативно-правовими або розпорядчими актами випадках – інших реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, учасників ринку небанківських фінансових послуг та осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;

видачею юридичним особам ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та погоджень на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;

здійсненням узгоджувальних та реєстраційних дій щодо учасників платіжного ринку, ведення Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

здійсненням попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку.

Департамент ліцензування входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд".

Детальна інформація про вимоги до кандидата на посаду - за посиланням.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

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Економічна правда