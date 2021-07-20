Шевченко прокоментував хвилю звільнень з НБУ

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Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Газета пише, що з моменту призначення Шевченка рік тому Нацбанк залишили близько 30% топ-менеджерів. Зокрема, голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також на концентрацію рішень в "одних руках".

"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - сказав Шевченко.

Він додав, що НБУ відіграє "дуже важливу" роль в економіці. Шевченко додав, що політичний тиск на НБУ "має руйнівний і небезпечний вплив".

"Без подальшої антикорупційної реформи було б дуже важко захистити права кредиторів та права інвесторів в Україні.

Однією з моїх цілей є захист реформи корпоративного управління в державних банках. Інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться", - резюмував голова НБУ.

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

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Економічна правда