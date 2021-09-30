Ексдиректор департаменту фінстабільності Ваврищук пояснив, чому залишив НБУ

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Ексдиректор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук пояснив, що його рішення залишити Нацбанк пов'язане з тим, що він бачить "відхід від цінностей, які нас привели до Нацбанку у 2015 році".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Рішення про те, що потрібно йти, визрівало не за день. Воно більше пов'язане з тим, що я бачу відхід від цінностей, які нас привели до Нацбанку у 2015 році. Дуже великими кроками ми рухаємося в зворотному напрямку.

З 2015 року успіх реформ банківського сектору був забезпечений значною мірою тим, що люди робили свою роботу, керуючись професійними міркуваннями. Власне, винятково професійними міркуваннями", - заявив Ваврищук.

"Раніше результати нашого аналізу обговорювалися на комітетах, правлінні. Інколи вони ставилися під сумнів, і ми повинні були їх захищати. Але якщо ми мали аргументи, то на їх основі ухвалювалися серйозні рішення.

Зараз я не бачу, як наша професійна робота визначає роботу Національного банку, як вона впливає на остаточні рішення правління.

Якщо подивитися на інші блоки, з якими ми співпрацюємо, наприклад, на наглядовий, там ситуація принципово змінилася. Там ми чітко бачимо й усвідомлюємо, що більше немає місця об'єктивному аналізу. Зруйновані процеси, зруйнована колегіальність – це моє глибоке переконання", - підкреслив він.

"Коли ти сидиш на наглядовому комітеті і розумієш, що твоя думка може бути озвучена, але лише для протоколу, щоб показати видимість дискусії, а не для того, щоб бути врахованою при ухваленні рішення, то це викликає питання.

За рік назбиралося дуже багато негативних вражень і фактів. Вони переконали, що залишатися в Нацбанку немає сенсу. Це наче бути ширмою для рішень і для процесів, у які ти не віриш і які ти не поділяєш", - додав Ваврищук.

За його словами, культура і практика роботи Нацбанку суперечить рекомендаціям і постановам, які регулятор сам пише для банківського сектору.

Він навів два приклади. Перший – вимога про колективну придатність.

"Нацбанк у своїх регуляціях розповідає, що правління й наглядові ради банків повинні бути колективно придатними і кожен їх член повинен бути професійно придатним індивідуально.

Але ж ми бачимо правління НБУ, яке, на мою думку, не є колективно придатним, а окремі члени правління індивідуально професійно непридатні. Банківський нагляд, банківська методологія, фінансові ринки куруються людьми, які мають дуже базові знання про свої зони відповідальності", - заявив Ваврищук.

Другий приклад – колегіальність і культура.

"Нацбанк у своїх регуляціях говорить, що в кожного банку менеджмент повинен створювати культуру колегіальності і культуру управління ризиками. Культура формується зверху. Це правило виникло не випадково, адже лише в процесі дискусії з'являються змістовні аргументи "за" чи "проти".

Дивно чути, коли на засіданнях наглядового комітету колеги дорікають менеджменту банків, що у них рішення ухвалюються не колегіально, що все одноосібно вирішує голова правління. Це фіксують спеціалісти департаменту виїзних перевірок, які відвідують засідання правління чи наглядових рад", - додав він.

"Чи варто працювати в регуляторі, який живе у двох паралельних реальностях: в одній він говорить про необхідність дотримання банками загальновизнаних у світі правил, а в другій – нівелює ці цінності та правила?

Наразі окремі члени правління асоціюються в мене з інтелектуальною "чорною дірою", яка лише поглинає інформацію і не здатна продукувати нічого нового", - резюмував він.

"Протягом останнього року мене дивувало, що деякі члени правління не здатні обговорити жодне питання, якщо не мають аркуша з базовими фактами. Вони не здатні спілкуватися професійно на жодну тему із сфер їх відповідальності", - додав Ваврищук.

На питання, чи знає він, куди піде працювати далі, Ваврищук відповів:

"Ні, у мене зараз період пошуку наступного місця роботи. Наступного тижня буду спілкуватися з потенційними роботодавцями. У будь-якому випадку я не зможу працювати в банках, у більшості сегментів фінансового сектору протягом року, це прямо заборонено законом".

Більше читайте в інтерв’ю: Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності

Нагадаємо:

Віталій Ваврищук оголосив про намір завершити роботу на посаді директора Департаменту фінансової стабільності Нацбанку і написав заяву про звільнення за власним бажанням 16 вересня 2021 року.

Раніше стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.

Нацбанк 2 вересня оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту ліцензування, термін подання резюме кандидатів триватиме 14 календарних днів - до 15 вересня 2021 року включно.

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Економічна правда