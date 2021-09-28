Новини 28 вересня: ціни на газ та вугілля оновлюють рекорди, в Китай поїхав перший "експортний" потяг

Про ціни на газ. Ціни на газ у Європі вперше в історії перетнули позначку у 1000 доларів за тисячу кубів, максимальне значення на торгах становило 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

Про експорт в Китай. Укрзалізниця запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю, він пробуде у дорозі близько 18 діб.

Про ціни на вугілля. Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Про зарплати. У серпні 2021 року реальна зарплата в Україні у річному вимірі (проти серпня 2020 року) зросла на 10,9%, а проти липня 2021 року - скоротилась на 2,2%.

Про "Нафтогаз". Уряд на наступний день після призначення чотирьох виконуючих обов’язки членів правління НАК "Нафтогаз" схвалив їх на ці посади без приставки "в.о." до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

Ексклюзив ЕП

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

До старту опалювального сезону залишилося менше місяця. Якщо з цінами на газ та електроенергію сюрпризів для населення не очікується, то що буде з тарифами на тепло – питання відкрите