Залізницею до Китаю: УЗ відправила перший експорт потягом

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Укрзалізниця 28 вересня запустила перший контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю, він пробуде у дорозі близько 18 діб.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі підкреслив експортний потенціал України:

"Нам важливо інтегруватися у світову систему мультимодальних перевезень, яка розширюється швидкими темпами та визначає сучасну логістику. Так, наприклад, в ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%. В Україні ми говоримо лише про 2,5%", – розповів він.

Наразі, за словами Кубракова, ми не можемо повністю використовувати географічне розташування України через застарілість залізничної та портової інфраструктури. Відтак розбудова сполучення формату "море-залізниця", зокрема з країнами Азії, буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки.

В.о. голови правління УЗ Олександр Камишін вважає, що для торговельного сполучення з Китаєм найоптимальнішим транспортом є залізничні контейнерні перевезення. Так, 28 вересня перший експортний потяг рушив до Китаю – планується, що такі потяги стануть регулярними.

Усього відправились у путь 43 контейнери з пиломатеріалами, 40 футів кожен. На шляху до міста Сіань вони подолають майже 10 тисяч кілометрів через територію чотирьох країн, орієнтовний час у дорозі – 18 діб.

Економічна правда