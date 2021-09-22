Новини 22 вересня: Лещенко більше не в наглядовій раді "Укрзалізниці", запуск Бюро економічної безпеки перенесли

Про Лещенка. Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Про БЕБ. Верховна Рада підтримала правку до закону "Про Бюро економічної безпеки" та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці – до кінця листопада.

Про Google. Корпорація Google заявила, що купує офісну будівлю на Манхеттені (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд дол - ця угода є найдорожчою продажею однієї офісної будівлі у США з початку пандемії.

Про контрабанду. Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту "Аеропорт Бориспіль".

Про електросамокати. Наразі зафіксовано 3 кримінальні та 16 адміністративних справи, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами на електричних самокатах.

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