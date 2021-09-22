Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів

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Корпорація Google заявила, що купує офісну будівлю на Манхеттені (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд дол - ця угода є найдорожчою продажею однієї офісної будівлі у США з початку пандемії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними компанії Real Capital Analytics, угода також є однією з найдорожчих в історії США.

"Угода є одним з найбільш чітких сигналів зростаючого інтересу великих технологічних компаній до офісних приміщень, навіть попри те, що вони вважають за краще віддалену роботу через пандемію", - пише газета.

"Купівля Google будівлі площею понад 120 тис квадратних метрів вказує на те, що побоювання щодо смерті офісного формату нерухомості перебільшені", - додає видання.

Зазначається, що будівля в Вест-Сайді на Манхеттені буде побудована у 2023 році, продавцями виступили 2 канадські компанії.

Газета нагадує, що в останні роки Google розширює свої офіси в Нью-Йорку: у місті зараз працює близько 12 тис співробітників, це найбільша кількість працівників компанії за межами Каліфорнії.

При цьому, купівля нового офісу зміцнила статус Google як одного з найбільших власників комерційної нерухомості на Манхеттені.

Нагадаємо:

Корпорація Google відклала до 10 січня 2022 року повернення співробітників в офіси.

Економічна правда