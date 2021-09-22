В аеропорту "Бориспіль" викрили схему "кришування" контрабанди

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Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту "Аеропорт Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Встановлено, що причетні до оборудки посадові особи пройшли конкурсний відбір і відповідають критеріям "реформованої митниці". Тим не менш, вони систематично вимагали і отримували від підприємців неправомірну вигоду.

Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення", - заявили у відомстві.

"При цьому, сам комерційний вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості", - додали в СБУ.

Зазначається, що одного із митників затримали "на гарячому" під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали 4 500 дол.

Також СБУ задокументувала протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

"Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників", - резюмували в СБУ.

Економічна правда