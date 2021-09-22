Запуск Бюро економічної безпеки перенесли на два місяці

unsplash

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала правку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці – до кінця листопада.

Про це відомо з засідання Верховної Ради.

Так, 260 нардепів підтримали у цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання у тексті з’явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.

Економічна правда