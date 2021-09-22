ДТП на електросамокатах: за весь час до суду дійшли 19 справ

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Згідно Єдиного реєстру судових рішень наразі зафіксовано 3 кримінальні та 16 адміністративних справи, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами на електричних самокатах.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на пошукача по судовому реєстру "Бабуся" та дані реєстру.

Щодо кримінальних справ, то в одній з них водійка самокату отримала позбавлення волі строком на 1 рік умовно. Також вона повинна була відшкодувати вартість лікування (112 160 гривень), моральну шкоду у розмірі 23 000 гривень та половину витрат на юридичний супровід

У цій справі жінка поверталася додому, коли її зачепив самокат, на якому по тротуару їхали мати з дитиною. Через зіткнення постраждала набула тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тривалий час провела у лікарні та була змушена встановити ендопротез, аби знову мати змогу пересуватись.

В іншій справі №303/1650/21 водій самоката не впорався з керуванням і збив дівчину на велосипеді. Потерпіла отримала численні забої обличчя, струс мозку та перелами, що було кваліфіковано як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водія самоката визнали винним за статтею 291 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень та зобов’язали сплатити потерпілій 70 000 гривень моральної шкоди та 37 216 гривень матеріальної.

Більшість зіткнень та ДТП, пов’язаних із водінням самокатів, кваліфікуються як адміністративне порушення. В судовому реєстрі зафіксовано 16 справ, пов'язаних з ДТП за участю електросамокатів.

Зазначається, що сума штрафу для водіїв поступово збільшується: за порушення ПДР за адміністративною постановою рік тому водії сплачували штраф 340 грн, а вже у 2021-му - 850 грн.

ДТП виникають через неуважність як водіїв самокатів, так і водіїв авто

— на пішохідних переходах та під час зупинки в момент виходу з машини.

Здебільшого водіїв самокатів притягають до відповідальності за 124 ст. адміністративного кодексу: пошкодження транспортних засобів та іншого майна. Відповідно до цієї статті, водії самокатів нібито належать до учасників дорожнього руху, хоча відповідного закону досі немає.

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