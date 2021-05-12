Уряд підтримав "антиахметівський законопроєкт": що може змінитися

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Під час виступу прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що даний законопроєкт збільшить щорічні надходження до бюджету на 60 млрд грн.

"Одразу хоч наголосити, що ми не підвищуємо загальнодержавні податки для людей чи бізнесу – зміни не торкнуться ФОПів чи малого та середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні", – заявив прем’єр.

Раніше ЕП у матеріалі розповідала про даний законопроєкт. Наразі на сайті Кабміну фінальна версія документу не опублікована, проте, за даними джерел ЕП, він не зазнав суттєвих змін.

Так, одна з найбільш помітних ініціатив, яка завдасть відчутного удару по імперії Ахметова – збільшення ренти за видобуток залізної руди. Майже всі підприємства, що видобувають залізну руду, належать олігархам, а понад половину – Ахметову.

Від цих змін очікують надходження додаткових 3 млрд грн щороку. Якщо парламент підтримає ініціативу Мінфіну, то з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від собівартості, а від ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим вмістом заліза – 62%.

Також влада хоче запровадити акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії, пропонується широкий діапазон ставки - від 3,2% до 40%, точні цифри наразі невідомі. Знову, найбільше це рішення вдарить по енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який є найбільшим виробником "зеленої" електроенергії в Україні із 25% часткою ринку.

Планується скасувати пільги із сплати земельного податку для гірничодобувних підприємств. Йдеться про компанії, які видобувають корисні копалини та розробляють родовища. За різними оцінками, надходження становитимуть 2 – 5 млрд грн.

Інша ініціатива Мінфіну – перекласти сплату 5% акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, з чого планують отримати 1,9 млрд грн до бюджету.

Щодо фермерів, пропонується скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею. Від цього уряд очікує додаткових 3,4 млрд грн щороку.

Ще удвічі підвищується ставка єдиного податку для галузевих платників четвертої групи, крім виробників, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та водного фонду (+5,3 млрд грн до бюджету).

Крім перелічених змін, пропонується збільшення податку за продаж понад одного об’єкту нерухомості та заборонити великим платникам податків відносити всі збитки минулих років для зменшення бази оподаткування.

Транспортний податок сплачуватимуть з авто вартістю понад 1,2 млн грн, або 42,8 тис дол, посилюються обмеження юросіб із податковим боргом та інше.

Детальніше про ухвалений законопроект читайте у матеріалі ЕП: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Економічна правда