Профільний комітет рекомендував прийняти "антиахметівський" законопроект

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону 5600.

Про це написав представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук у телеграм.

"З необхідними техніко-юридичними правками", - уточнив він.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів допускає у проєкті бюджету 2022 року потенційні надходження у понад 30 млрд грн від "антиахметівського" законопроєкту №5600, який наразі готують до другого читання: без них не профінансують авіабудівництво та будівництво лікарень.

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Цей документ розробив уряд, там очікували 60 млрд додаткових надходжень щороку.

Документ у ЗМІ назвали "антиахметівським" через те, що ним пропонується підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова), а також запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).

Більш детально про те, які податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Детальніше про ці податкові зміни читайте у матеріалі Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів