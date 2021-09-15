Держбюджет-2022: хто залишиться без грошей, якщо не буде “антиахметівського” закону

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Міністерство фінансів допускає у проєкті бюджету 2022 року потенційні надходження у понад 30 млрд грн від "антиахметівського" законопроєкту №5600, який наразі готують до другого читання: без них не профінансують авіабудівництво та будівництво лікарень.

Про це відомо з презентації проєкту бюджету.

Так, за словами Мінфіну, на цифровізацію передбачається загалом 7,9 млрд грн. Відомство каже, що збільшили фінансування цієї частини у 1,9 раза. Проте у разі, якщо "антиахмет" вчасно не ухвалять, або ухвалять з правками, що суттєво скоротять надходження від нього, видатки на цифровізацію скоротяться до 6,1 млрд грн.

А саме, підготовка до Всеукраїнського перепису населення отримає 400 млн грн замість 1,7 млрд грн, а Національна програма інформатизації – 718 млн грн замість 1,2 млрд грн.

Мінфін допускає завдяки 5600 повністю профінансувати будівництво закладів охорони здоров’я на 4 млрд грн та авіабудівництво на 2 млрд грн. Інакше у 2022 році на них фінансування не передбачено.

На розвиток транспортної інфраструктури Мінфін планує виділити 16,1 млрд грн. Але більшість цих прогнозованих коштів – теж "антиахмет", а саме 11,8 млрд грн.

На залізничну інфраструктуру спрямовують 3,9 млрд грн, але можуть додати ще 6,1 млрд грн. На будівництво аеропортів спрямують 400 млн грн замість повних 5,5 млрд грн, а на ремонт судоплавних шлюзів – 39 млн грн замість 600 млн грн.

Щодо стратегічної промисловості, то на нього планують витратити 7,5 млрд грн (у разі ухвалення 5600). А без того – 3,6 млрд грн. Якщо на оборонно-промисловий комплекс незмінно спрямують 2,5 млрд грн, то космічна галузь може отримати 1,1 млрд грн замість потенційних 3 млрд грн. Авіабудівництво у такому разі не отримає фінансування.

Також 2,3 млрд грн додаткові можуть піти на культуру і мистецтво. З ним велике будівництво за напрямком отримає 2,05 млрд грн, реставрація – 1,8 млрд грн, а українське кіно – 2 млрд грн. Без надходжень вони отримають 350 млн грн, 100 млн грн та 670 млн грн відповідно.

На фізичну культуру планується 11,3 млрд грн, але 4 млрд грн з них – з 5600. Ці гроші можуть піти на будівництво спортоб’єктів.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Цей документ розробив уряд, там очікували 60 млрд додаткових надходжень щороку.

Документ у ЗМІ назвали "антиахметівським" через те, що ним пропонується підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова), а також запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).

Більш детально про те, які податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Детальніше про ці податкові зміни читайте у матеріалі Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Економічна правда