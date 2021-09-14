Очільник Бюро екбезпеки Мельник назвав свою зарплату у відомстві

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Директор Бюро економічної безпеки, яке повинно почати роботу з 25 вересня, назвав свою орієнтовну зарплату на посаді – вона становитиме близько 120-130 тисяч грн на місяць.

Про це він розповів під час пресбрифінгу у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Моя особиста заробітна плата становитиме понад 120-130 тисяч грн", – зазначив він.

БЕБ повинно запрацювати 25 вересня, а наступного дня ДФС, яку тимчасово очолює Анатолій Александров, припинить своє існування.

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Нагадаємо:

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.

Економічна правда