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Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки

Понеділок, 23 серпня 2021, 10:19
 
Вадим Мельник
фото: рбк-україна

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р.

"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", – зазначається у документі.

Розпорядженням № 976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.

Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

БЕБ запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Про те, як відбувався конкурс, читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.

Економічна правда

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БЕБ ДФС

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