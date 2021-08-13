Три фіналісти на посаду директора Бюро екбезпеки: що про них відомо

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Конкурсна комісія з призначення директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами та визначилася з трьома фіналістами, яких подадуть на розгляд прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

Про це відомо з трансляції засідання 13 серпня.

За підсумками співбесіди кандидати набрали найвищий бал – 7, про що голова комісії Тимофій Милованов зазначив під час брифінгу.

Так, до наступного етапу відбору пройшли:

Василь Горбаль: член Ради Нацбанку та радник міністра фінансів Сергія Марченка. Працював заступником голови правління Укргазбанку, а пізніше став його власником. Був нардепом трьох скликань: з четвертого по шосте. З 2005 року був членом Партії регіонів, у 2010 році призначений Януковичем головою Львівської ОДА. У 2013-2014 роках був радником секретаря РНБО.

Вадим Мельник: голова Державної фіскальної служби з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Аттіла Ковчі: прокурор з Офісу генерального прокурора. Працював 15 років у Державній податковій адміністрації у Тернопільській області, де пройшов шлях від начальника слідчого відділення до заступника начальника управління - начальника слідчого відділу. З 2011 року до 2016 року працював у приватному секторі.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

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Економічна правда