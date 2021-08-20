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Кабмін обрав голову БЕБ

П'ятниця, 20 серпня 2021, 19:25
 
Вадим Мельник
дфс

Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Про це повідомили ЕП джерела в уряді та "Слузі народу".

Мельник - голова Державної фіскальної служби з грудня 2020 року. Йому 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

У фіналі конкурсу з Мельником змагались член Ради Нацбанку та радник міністра фінансів Василь Горбаль та прокурор з Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

Конкурсна комісія не допустила Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Економічна правда

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БЕБ уряд Кабмін ДФС

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