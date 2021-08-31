Уряд призначив тимчасового керівника Фіскальної служби

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Кабінет Міністрів своїм розпорядженням призначив Анатолія Александрова на посаду тимчасового очільника Державної фіскальної служби.

Про це йдеться у документі на сайті уряду.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби України Александрова Анатолія Анатолійовича", – йдеться у розпорядженні.

Александров до 2008 року був аспірантом у Одеському національному університеті імені Мечникова. До 2017 року працював переважно у комерційних структурах, після чого працював радником голови ДФС на громадських засадах.

У 2018 році став заступником директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС, того ж року його очолив.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.

Економічна правда





