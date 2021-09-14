Шмигаль: Фонд держмайна обіцяє виконати план по надходженнях від приватизації

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що від приватизації цього року планують отримати надходження в бюджет 12 млрд грн - Фонд держмайна обіцяє цей план виконати.

Про це він сказав на прес-конференції, відповіаючи на питання, скільки об'єктів уже продали до середини вересня у рамках приватизації і скільки коштів залучили.

"У нас цього року почалась Велика приватизація. Готується до продажу ряд об'єктів. Ми очікували продаж 12 об'єктів цього року", - заявив Шмигаль.

За його словами, "з об'єктивних причин" 6 ТЕЦ передані від Фонду держмайна в управління "Нафтогазу" для того, "щоб підготуватись і спокійно пройти опалювальний сезон".

"Коли робота і питання заборгованостей на цих підтприємсвах будуть налагоджені, відповідно, приватизація буде продовжена, але це вже буде не цього року", - додав глава уряду.

6 ТЕЦ виходять з процесу Великої приватизації, натомість заходять інші об'єкти, продовжив прем'єр.

"По ОГХК. Був підготовлений конкурс на 31 серпня - на жаль, не всі учасники (там було 19 заявок - і українських, й іноземних) встигли підготуватись, у зв'язку із цим Фондом держмайна і Мінекономіки було прийнято рішення перенести проведення конкурсу на 2 місяці.

Це буде один із найбільших об'єктів Великої приватизації цього року, початкова ціна 3,7 млрд грн", - сказав також Шмигаль.

"Цього року у нас заплановано надходження від приватизації, Великої зокрема, у бюджеті - 12 млрд грн. Фонд держмайна обіцяє цей план виконати. Поки що ми очікуєм цього виконання", - резюмував він.

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3,7 мільярди гривень за ОГХК: як проходила підготовка до приватизації

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 4 серпня ухвалив розпорядження, яким передав п’ять державних теплоелектроцентралей зі сфери управління Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України".

Своїм указом президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів та Фонду держмайна виключити з переліку об'єктів приватизації державні обленерго та передати їх в управління Міненерго.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

До Фонду надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", але двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

У відомстві очікують заявок від інших великих гравців ринку, які вивчали дані про "ОГХК", але яким не вистачило відведених законодавством на підготовку 2 місяців для завершення аудиту і ухвалення рішення.

Фонд держмайна сподівається на зростання вартості ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" зі стартових 3,7 млрд грн. Тоді Фонд заявляв, що на ОГХК претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда