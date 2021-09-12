Новини вихідних: суперечка за частину "Більшовика", РНБО розгляне "банкопад"

Про МВФ. Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Про держпідтримку. За 2020 рік Антимонопольний комітет відхилив менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги.

Про "Більщовик". У КМДА вважають, що перед приватизацією заводу "Більшовик" має бути вирішено питання передачі Києву цеху № 5.

У Фонді держмайна відповіли на слова КМДА щодо вирішення питання будівлі 5 цеху до приватизації заводу "Більшовик", заявивши про те що влада міста Київ повинна викупити, за оцінкою, яку зробив найнятий ними оцінювач.

Про БЕБ. Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована, туди увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Про банки. Рада національної безпеки і оборони розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб.