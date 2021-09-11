РНБО розгляне "банкопад"

Рада національної безпеки і оборони розгляне питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки і оборони за дорученням президента України, - як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так, "банкопаду" в нашій країні. Це речі, які повинні бути абсолютно публічними", - заявив він.

Говорячи про Приватбанк, Данилов зазначив, що Коломойський без допомоги спыльныкив в Національному банку "жодним чином і не міг би нічого робити".

"Це інституція, яка повинна була контролювати всі ці речі, але вони і сьогодні всі працюють за своїми посадами, вони шановані. Вони (НБУ - ЕП) повинні спільно (з РНБО - ЕП) йти до тих процесів, які ми сьогодні ставимо Ігорю Валерійовичу Коломойському", - сказав секретар РНБО.

Нагадуємо:

Уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.