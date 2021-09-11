Стало відомо коли прибуде місія МВФ

IMF/FLICKR

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Про це він повідомив на форумі YES Brainstorming, повідомляє Укрінформ.

"Ми спрямуємо місію, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку України", - сказав він. Додавши, що ціллю програми МВФ є вирівнювання України в економічному розвитку із сусідніми країнами.

"Для цього нашій державі потрібне більше зростання економіки, ніж у Польщі, Угорщині чи Туреччині. Світова економіка буде зростати на 6,5% і більше, а Україна повинна наздогнати таке зростання", - сказав Рашкован.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 9 вересня ухвалила у першому читанні три законопроєкти, які необхідні на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом: зміни стосуються подання інформації від НБУ до уряду та врядування.

Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.