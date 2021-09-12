Всі розділи
Укр / Рус

Сформована рада громадського контролю при БЕБ

Неділя, 12 вересня 2021, 15:46
 

Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована, туди увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Про це повідомила народна  депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у telegram.

Список громадської ради:

  • Тарас Котов
  • Романюк Євгеній
  • Ткаченко Андрій
  • Лавровський Михайло
  • Глазкова Катерина
  • Єрашов Андрій
  • Морозовський Андрій
  • Марчак Дарія
  • Тищук Тетяна
  • Жело Денис
  • Бондаренко Станіслав
  • Первак Назар
  • Майборода Ганна
  • Кіцул Сергій
  • Воронін Яків

Нагадуємо:

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

БЕБ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конкурс на голову БЕБ пройшов з порушеннями – "Схеми" 10 вересня 2021, 10:15
"Ми не встигаємо": БЕБ може не запуститися 25 вересня – Мельник 8 вересня 2021, 19:45
Глава БЕБ купив собі квартиру в "Аркадії" вдвічі дешевше ринкової ціни – "Схеми" 2 вересня 2021, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!