Сформована рада громадського контролю при БЕБ

Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована, туди увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у telegram.

Список громадської ради:

Тарас Котов

Романюк Євгеній

Ткаченко Андрій

Лавровський Михайло

Глазкова Катерина

Єрашов Андрій

Морозовський Андрій

Марчак Дарія

Тищук Тетяна

Жело Денис

Бондаренко Станіслав

Первак Назар

Майборода Ганна

Кіцул Сергій

Воронін Яків

Нагадуємо:

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.

Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.