Сформована рада громадського контролю при БЕБ
Неділя, 12 вересня 2021, 15:46
Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована, туди увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у telegram.
Список громадської ради:
- Тарас Котов
- Романюк Євгеній
- Ткаченко Андрій
- Лавровський Михайло
- Глазкова Катерина
- Єрашов Андрій
- Морозовський Андрій
- Марчак Дарія
- Тищук Тетяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станіслав
- Первак Назар
- Майборода Ганна
- Кіцул Сергій
- Воронін Яків
Нагадуємо:
Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота Бюро може не початися 25 вересня, що він анонсував раніше.
Указ про призначення Мельника головою Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабміну 20 серпня 2021 року.
Новопризначений голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси вдвічі дешевше ринкової вартості.
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