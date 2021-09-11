КМДА: перед приватизацією "Більшовика" має бути вирішено питання з цехом № 5

ФОТО: ФОНД ДЕРЖМАЙНА

У КМДА вважають, що перед приватизацією заводу "Більшовик" має бути вирішено питання передачі Києву цеху № 5.

Про це повідомив радник голови КМДА Дмитро Білоцерківець агентству "Інтерфакс-Україна".

"ФДМ виставляє на продаж завод" Більшовик" цілком. Наша позиція, що місто забирає цех № 5. Без його знесення не можна завершити розв'язку на Шулявці, саме на цій ділянці заплановані з'їзди, прописані в проекті. Це питання, в тому числі, може бути вирішене шляхом внесення відповідних пунктів у умови приватизації", - сказав він.

За його словами, в даний час місто веде судові тяжби з ФДМ щодо визначення ціни, так як Фонд виставив місту ціну за цех в 700 млн грн.

"Завод "Більшовик"повинен велику кількість грошей місту - борги по податках на землю, близько 300 млн грн. А насправді, вони взагалі повинні були передати його на безкоштовній основі або знести самі ", - зазначив Білоцерківець.

Нагадуємо:

У вівторок, 7 вересня, Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила 27 жовтня датою приватизаційного аукціону з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Завод "Більшовик" також є збитковим. У 2020 році його збиток сягнув 22 млн грн. За даними ФДМ, загальна сума боргів перед третіми особами перевищує 100 млн грн.

Борги підприємства сягають близько 600 млн грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

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