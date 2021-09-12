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Антимонопольниками було відхилено менше 1% від кількості держдопомоги

Неділя, 12 вересня 2021, 14:18
 
TELEGRAF.COM.UA

За 2020 рік Антимонопольний комітет відхилив менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги.

Про це йдеться у звіті АМКУ про надання державної допомоги за 2020 рік, повідомляє публікація Soe Weekly для ЕП.

Найважливіші моменти зі звіту АМКУ:

  • протягом 2020 року АМКУ прийнято 191 рішення, що стосувалося фінансової підтримки комунальних та державних підприємств;
  • рішення АМКУ стосувалися підтримки/державної допомоги комунальних та державних підприємств на загальну суму 27,6 млрд грн. Комітет відхилив заявки на 232,5 млн грн, як неприпустиму державну допомогу, менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги;
  • центральні органи виконавчої влади (міністерства - ЕП), які є найбільш значними надавачами державної допомоги, не в повному обсязі виконують свій обов’язок щодо подання повідомлень про державну допомогу суб’єктам господарювання.

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АМКУ

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