Антимонопольниками було відхилено менше 1% від кількості держдопомоги
Неділя, 12 вересня 2021, 14:18
За 2020 рік Антимонопольний комітет відхилив менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги.
Про це йдеться у звіті АМКУ про надання державної допомоги за 2020 рік, повідомляє публікація Soe Weekly для ЕП.
Найважливіші моменти зі звіту АМКУ:
- протягом 2020 року АМКУ прийнято 191 рішення, що стосувалося фінансової підтримки комунальних та державних підприємств;
- рішення АМКУ стосувалися підтримки/державної допомоги комунальних та державних підприємств на загальну суму 27,6 млрд грн. Комітет відхилив заявки на 232,5 млн грн, як неприпустиму державну допомогу, менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги;
- центральні органи виконавчої влади (міністерства - ЕП), які є найбільш значними надавачами державної допомоги, не в повному обсязі виконують свій обов’язок щодо подання повідомлень про державну допомогу суб’єктам господарювання.
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