Антимонопольниками було відхилено менше 1% від кількості держдопомоги

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За 2020 рік Антимонопольний комітет відхилив менше 1% від загальної кількості наданої державної допомоги.

Про це йдеться у звіті АМКУ про надання державної допомоги за 2020 рік, повідомляє публікація Soe Weekly для ЕП.

Найважливіші моменти зі звіту АМКУ: