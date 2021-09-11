У Фонді держмайна відповіли КМДА про "Більшовик": влада міста повинна викупити за оцінкою

У Фонді держмайна відповіли на слова КМДА щодо вирішення питання будівлі 5 цеху до приватизації заводу "Більшовик", заявивши про те що влада міста Київ повинна викупити, за оцінкою, яку зробив найнятий ними оцінювач.

Про це вони повідомили у коментарі ЕП.

Там заявили, що Фонд державного майна взагалі не здійснює оцінку, а є регулятором оціночної діяльності, а цифри 700 млн грн про яку говорив представник КМДА ніколи не було.

"Разом з владою міста Київ було складено спеціальну дорожню мапу, щоб якнайшвидше передати 5 цех місту для завершення розв’язки".

За процедурою влада міста Київ найняла незалежного оцінювача, який, за дорученням Київської адміністрації, провів оцінку цього корпусу. Вона становила 240 млн грн з ПДВ. Звіт по оцінці був наданий у ФДМУ на рецензування та ФДМУ надав позитивну рецензію на даний звіт. Ці процедури були завершені у квітні 2020 року", - йдеться у заяві

За словами фонду, наступний крок - влада міста Київ повинна викупити, за оцінкою, яку зробив найнятий ними оцінювач, цю будівлю в рамках Закону, і тоді цей корпус стане київським. Для цього повинно бути прийняте відповідне рішення Київради, його наразі так і немає.

"5 цех належить на праві приватної власності ПрАТ "Київський машинобудівний завод". Тому м’яч на полі столичної влади, а також Київської адміністрації, яка повинна ухвалити відповідне рішення про викуп", - резюмквали у фонді.

Нагадуємо:

У КМДА вважають, що перед приватизацією заводу "Більшовик" має бути вирішено питання передачі Києву цеху № 5.

У вівторок, 7 вересня, Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила 27 жовтня датою приватизаційного аукціону з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Завод "Більшовик" також є збитковим. У 2020 році його збиток сягнув 22 млн грн. За даними ФДМ, загальна сума боргів перед третіми особами перевищує 100 млн грн.

Майно Заводу "Більшовик" перебуває в арештах, що унеможливлює перереєстрацію права власності майна або його частини. Для вирішення цього питання ПрАТ "Київський машинобудівний завод" подав 4 судові позови для зняття арештів з будівлі 5 цеху, проте по всіх позовах суди прийняли негативні рішення.

Борги підприємства сягають близько 600 млн грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, який Рада ухвалила 30 березня.

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