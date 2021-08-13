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Дефіцит вугілля: "ДТЕК Енерго" імпортує 320 тисяч тонн палива з Польщі

П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:25
 
unsplash

Компанія "ДТЕК Енерго" підписала підписала угоду на поставку 320 тисяч тонн енергетичного вугілля з Польщі у період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що контракт на імпорт палива уклали з вугледобувним підприємством Bogdanka.

"Вугілля призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, зокрема, генерацій ДТЕК Західенерго, чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею. Відвантаження першої партії продукції очікується вже наступного тижня", - заявили в компанії.

"Імпорт вугілля - це крайній та тимчасовий захід для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Українське вугілля є нашим ключовим пріоритетом, але через підвищене навантаження на наші ТЕС в липні, ми змушені шукати додаткові джерела палива", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

"Ведемо перемовини з постачальниками з Польщі, Казахстану, США. Незважаючи на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі", - раніше повідомив ЕП Салєєв.

Читайте детальніше про дефіцит вугілля та можливі наслідки за посиланням: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Економічна правда

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ДТЕК вугілля Польща

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