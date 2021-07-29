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Місія МВФ приїде до України у вересні

Четвер, 29 липня 2021, 09:00
 
Крісталіна Георгієва
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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Джерело: Георгієва та Зеленський у Twitter

Пряма мова Георгієвої: "Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ.

З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні".

Пряма мова Зеленського: "МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю".

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Нагадуємо:

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by.

Українська правда

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МВФ

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