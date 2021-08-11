Глава Мінсоцполітики про призначення субсидій: Жодних проблем чи затримок немає

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Жодних проблем чи затримок у процесі призначення субсидій немає - станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств.

Про це під час засідання уряду заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Процес призначення житлових субсидій триває. Жодних проблем чи затримок немає. Станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств, з них 1,9 млн - в автоматичному режимі.

В минулому опалювальному сезоні субсидії отримували близько 3 млн домогосподарств. Тобто, на сьогодні майже 80% минулорічних субсидіантів допомогу вже призначено. Решта отримає призначення з початком опалювального сезону, коли у домогосподарства зросте потреба у державній підтримці. Усі, хто потребуватимуть субсидії, їх отримають", - розповіла міністр.

Уряд на засіданні також затвердив проєкт постанови щодо продовження дії збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на окремі види компослуг.

"Головна мета проєкту постанови Кабміну, які ми розглядаємо, це продовження дії збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на окремі види комунальних послуг, які були запроваджені весною минулого року.

Весною 2020 року, коли країна закрилась на карантин, були збільшені на 50% окремі нормативи для ЖКП, зокрема, на електроенергію, на газ для приготування їжі і підігріву води, на послуги з постачання холодної та гарячої води. Щомісячний грошовий еквівалент збльшених нормативів для домогосподарства становив від 80 до 190 грн в залежності від набору послуг.

Проєкт постанови передбачає продовження дії цього механізму для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться у "червоній зоні" у випадку нової хвилі COVID", - пояснила Лазебна.

За її словами, людям не треба буде додатково звертатися до органів соцзахисту - збільшені норми будуть запроваджені автоматично.

Нагадаємо:

В окремих містах перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі - це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мінсоцполітики заявили, що найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда