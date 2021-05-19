Уряд вніс певні корективи в нові правила отримання субсидій

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, при цьому верифікація субсидій продовжується.

"Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує", - сказав він.

"Нові зміни також торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла. Якщо ви власник 3-4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде.

Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень", - додав прем'єр.

За його словами, справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення.

"Це дасть можливість утричі скоротити терміни розгляду заяв", - пояснив Шмигаль.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, ці критерії було важливо зробити, оскільки за результатами верифікації, яку проводить Мінфін, встановлено факти, що після оформлення субсидії окремі її одержувачі здійснили дороговартісні покупки.

"Усі ці зміни - про справедливість, адже фінансування субсидій відбувається за рахунок коштів держбюджету, тобто добросовісних платників податків", - додала глава Мінсоцполітики.

За її словами, уточнені такі положення у рішенні уряду:

не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіти до ДФС і наразі відсутня повна персоніфікована інформація про доходи фізосіб;

збільшити до 100 тис грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення цієї суми позбавляє права на отримання субсидії;

не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній, частковій або сумісній власності, а також ті, які знаходяться в сільській місцевості;

Також цим рішення роблять автоматичне перепризначення субсидій тим домогосподарствам, які не мають критеріїв, за яких ця субсидія не призначається.

"Тобто рішення про призначення субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соцзахисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами верифікації", - пояснила Лазебна.

"Таким чином, призначення субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитись без звернення громадян.

Але є виключення: це домогосподарства, які отримували субсидії у грошовій безготівковій формі, це ті, у кого вона була призначена за фактичним місцем проживання, і ті, кому субсидія була призначена без врахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Тобто цим людям треба буде подати нові заяви і декларації", - резюмувала Лазебна.

Нагадаємо:

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда