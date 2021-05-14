В уряді нагадали, що для переоформлення субсидій надається 5 місяців

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що для оформлення субсидії на наступний період слід подати подати оновлену заяву та декларацію.

"З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом усіх 5 місяців неопалювального періоду, тобто, у травні - вересні 2021 року, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року.

Просимо усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року", - пояснили у відомстві.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайіт Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua.

У Мінсоцполітики також звернулись до керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема міст обласних центрів та міст обласного значення з проханням провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення.

"Просимо також вжити заходів для упорядкування черговості відвідування громадянами органів соціального захисту населення, ЦНАПів, виконавчих органів територіальних громадян, у тому числі шляхом запровадження талонної системи для прийому громадян у визначений час", - додали у міністерстві.

Нагадаємо:

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда