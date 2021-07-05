Субсидії за травень-червень виплатять найближчим часом – Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики заявили, що найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що органи соцзахисту населення наприкінці червня отримали інформацію від Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій на відповідність новим умовам її одержання.

"На підставі цієї інформації органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років.

Наразі Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат", - пояснили у відомстві.

"Враховуючи, що вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство в місяць", - додали в Мінсоцполітики.

Нагадаємо:

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда