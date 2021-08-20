Новини 20 серпня: Ахметов продав телеком-оператора Vodafone, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву

Про ДПЗКУ. У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

Про транзит газу. Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не планує змінювати транзитну газову стратегію та наполягатиме на неможливості запуску газогону "Північний потік-2".

Про Vodafone. Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

Про Сбєрбанк. Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

Про БЕБ. Члени коаліції Української Ради Бізнесу, яка об'єднує 95 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, занепокоєні скандалами навколо конкурсу на посаду керівника БЕБ.

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