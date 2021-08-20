За 5 років державний зернотрейдер "назбиткував" на понад 10 мільярдів 

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У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану, розрахунки ЕП.

У пояснювальній записці до фінрезультатів в.о. голови корпорації Андрій Власенко як основну причину негативних показників визначив низький рівень трейдингу. Оптовий продаж зерна держкорпорацією становив 443 тис тонн, що становить всього 52% виконання фінансового плану.

За підсумками 2020 року акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн.

Загальна сума заборгованості корпорації перед різними партнерами становить 28 млрд грн. Середня заробітна плата працівника корпорації у вказаному періоді склала 9,6 тис грн на місяць. Член правління отримував 272 тис грн на місяць. Натомість Власенко цьогоріч у середньому отримував 423,6 тис грн на місяць згідно звіту.

У 2012 році державний зернотрейдер взяв у китайської сторони у борг 1,5 мільярда доларів, з метою налагодити систематичні постачання продукції до Китаю. Борг має бути повернутим до 2027 року.

Водночас у Міністерстві економіки повідомляли, що іноземні партнери, зокрема Китай, озвучили під час зустрічі спільне занепокоєння процесом виконання умов кредитного договору та договору щодо експорту зерна.

Державна продовольчо-зернова корпорація – національний оператор зернового ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Управління ДПЗКУ здійснює Міністерство економіки.

Нагадуємо:

Керівника ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України), Андрія Власенка, котрого підозрюють у розкраданні 71 млн грн, відправили під нічний домашній арешт з обов'язком носити електронний браслет.

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Крім того Нацполіція викрила зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у сотні мільйонів гривень – посадовці використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом.

Раніше повідомлялось, що "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення "своєї" людини – Андрія Власенка – в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".